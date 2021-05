COVID-19 : des mesures incitatives annoncées pour les vaccinés

ⓒYONHAP News

Plus de liberté pour les vaccinés. C’est ce que le gouvernement sud-coréen promet à sa population afin de l’inciter à la vaccination contre le COVID-19, alors que seuls 7,7 % des habitants se sont fait injecter une première dose de vaccin jusqu’à présent. Plus la vaccination s’accélérera, plus l’économie retrouvera vite sa vitalité. Le Premier ministre a annoncé, mercredi, un train de « mesures de soutien aux vaccinés pour un retour à la vie normale » lors d’une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ). Selon Kim Boo-kyum, ce dispositif a pour but de rendre plus tangibles les bienfaits de la vaccination pour les citoyens.





Les mesures sanitaires seront adaptées en fonction de l’avancée de la vaccination en trois temps. Tout d’abord, dès le 1er juin, les vaccinés, plus exactement ceux qui ont vu deux semaines s’écouler après une première ou une seconde injection, ne seront pas comptés parmi les participants lors des réunions de famille dite « de lignée directe » dont la jauge est fixée actuellement à huit personnes. Ils pourront fréquenter également les centres culturels réservés aux seniors et seront encouragés à y suivre des cours dont les activités permettent de rester le visage masqué, comme la peinture, l’informatique ou le yoga. Par ailleurs, la visite sera autorisée en Ehpad si au moins l’une des deux parties, que ce soit le résident ou ses visiteurs, est complètement vaccinée, c’est-à-dire si elle a vu deux semaines se passer après avoir reçu la dernière dose.





Ensuite, dès qu’un quart de la population se sera fait injecter un premier sérum, le pays passera à la deuxième phase de réajustement. A partir de juillet, les citoyens pourront tomber le masque à l’extérieur dès la primo-vaccination. Ils ne seront pas concernés non plus par les jauges imposées aux établissements à haute fréquentation et aux lieux de culte. Même chose pour ceux entièrement vaccinés dans les réunions privées.





En troisième étape, le gouvernement prévoit de réajuster complètement le protocole sanitaire après la fin septembre à condition que 36 millions des 51,8 millions de sud-Coréens se soient vu administrer une première dose d’ici là. Le dispositif de distanciation sociale sera refondu de sorte à permettre à tout le monde de retourner à la vie normale sauf quelques exceptions telles que les établissements les plus vulnérables à la contamination. L’objectif est de vacciner 70 % de la population d’ici la fin de cette année. Une fois l’immunité collective ainsi atteinte, l’exécutif pourra enfin examiner la levée du port du masque même à l’intérieur.





Ces derniers temps, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 ne cesse toutefois d’osciller entre 500 et 800 par jour. Certes, la Corée du Sud arrive à contenir la propagation du virus, mais la situation reste instable. La moindre étincelle peut faire exploser l’épidémie. D’un autre côté, grâce à une communication active du gouvernement, plus de 60 % des personnes âgées de 65 à 74 ans avaient pris rendez-vous pour leur injection alors que la vaccination allait débuter jeudi pour cette tranche de la population.