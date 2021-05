Sarah Eich Gauvin : Française, vit à Saint-André (Réunion)

En 2017, après une rencontre déclic avec un ami qui partage la même histoire, Sarah décide de partir à la découverte de son pays d’origine, la Corée du Sud. Devenue maman, elle recherche, pour elle et ses enfants, les réponses aux mystères de sa vie et tente de rafistoler les éclats de souvenirs de son passé.





Très occupée par son métier d’infirmière libérale, notre amie prend tout de même le temps d’écouter la radio tous les jours. Fervente adepte de nos concours, elle maintient grâce à KBS WORLD Radio le contact avec une autre part de sa vie. Elle suit surtout l’actualité et est passionnée par l’histoire. Sarah ne rate pas une occasion de s’enrichir et d’en apprendre toujours plus sur le pays qu’elle a quitté quand elle avait 5 ans.