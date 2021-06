BTS pose en couverture de Rolling Stone USA, une première pour un groupe asiatique

ⓒ Rolling Stone

BTS pose en couverture du numéro de juin de Rolling Stone USA pour son édition spéciale « The Future of Music », à savoir « l’avenir de la musique ».





Il devient aussi le premier groupe composé entièrement de membres asiatiques à décorer la couverture du magazine mensuel spécialisé dans la musique, lancé il y a 54 ans.





Sur la couverture, on peut lire l’expression « le plus grand groupe du monde » employée pour BTS. Les sept membres, à savoir RM, Jin, Suga, J-Hope, Ji-min, V et Jung-kook, apparaissent chacun sur une couverture individuelle.





Chaque couverture en solo reflète à merveille la personnalité et le style de chaque membre. Au-delà des photos de couverture, Rolling Stone publie également une interview intitulée « Triomphe de BTS : comment les sept jeunes superstars ont réécrit les règles de l’industrie de la musique et sont devenus le plus grand groupe au monde ».