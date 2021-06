Plusieurs poids lourds de la k-pop feront leur retour à l’approche de l’été

ⓒ YONHAP News

Les retours de célèbres groupes de k-pop s’enchaînent à l’approche de l’été. Tout d’abord, Mamamoo emboîte le pas à BTS qui a publié le 21 mai son nouveau single « Butter », sa 2e chanson chantée entièrement en anglais après Dynamite. Le groupe féminin qui célèbre cette année le 7e anniversaire de ses débuts va sortir le 2 juin son 11e mini-album intitulé « WAW », qui est l’acronyme de « Where Are We ».





Ensuite, Seventeen prendra le relais avec son projet baptisé « Power Of Love ». Le boys band composé de 13 membres fera un retour, le 18 juin, avec son 8e mini-album « Your Choice ».





Pour rappel, la vente de son 7e mini-album et celle de son dernier album spécial « Semicolon » ont chacune dépassé le seuil du million d’exemplaires. D’où l’attention grandissante autour de son nouvel EP !





Le dernier groupe attendu est Brave Girls. Le quartet féminin qui jouit d’une popularité phénoménale grâce au succès tardif de « Rollin’ » est en pleine préparation pour devenir la reine de l’été dans le monde de la k-pop.