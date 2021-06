Coup d’Etat en Birmanie : 90 % des élèves refusent d’aller en cours

ⓒ YONHAP News

En Birmanie, 90 % des élèves refusent de se rendre à l’école pour s’opposer à la junte militaire qui a pris le pouvoir après le coup d’Etat.





D’après l’agence de presse Myanmar Now, l’inscription des élèves a débuté la semaine dernière pour la rentrée prévue le 1er juin, mais seuls 10 % des élèves, soit moins de 1 million d’individus, ont annoncé leur intention de reprendre leurs études. Les enfants et leurs parents ont déclaré rejeter l’éducation qui sert à former les esclaves de l’armée.





Les autorités militaires accordent beaucoup d’importance à la normalisation des établissements scolaires, d’autant que cela constitue un baromètre de la stabilisation de la situation dans le pays. Parmi 400 000 enseignants birmans, plus de la moitié sont en grève et participent au mouvement de désobéissance civile.