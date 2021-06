Pakistan : une proposition de loi veut rendre obligatoire le mariage aux 18 ans et plus

ⓒ Getty Images Bank

Au Pakistan, un projet de loi qui oblige les habitants âgés de 18 et plus à se marier a été récemment déposé au conseil régional de la province du Sindh.





A en croire le journal pakistanais Dawn, ce texte remis par Syed Abdul Rasheed, membre du parti politique d'extrême droite Muttahida Majlis-e-Amal (MMA), consiste à condamner les parents des enfants qui ne respectent pas cette règle à payer 500 roupies pakistanaises, soit 2,6 euros. Ils doivent également présenter aux autorités publiques un dossier sur la raison du retard du mariage.





D’après le député, tous les hommes et les femmes de cet âge ont le droit d’épouser, selon le prophète Mohamed et les enseignements islamiques, et les parents sont responsables pour exercer ce droit.