La bande originale de « River Where the Moon Rises »

« River Where the Moon Rises » est une série télévisée historique inspirée de l’histoire de la princesse Pyeong-gang, qui a épousé On-dal et fait de son mari un grand général du royaume de Goguryeo.





Composée de 20 épisodes, cette série a été diffusée tous les lundis et mardis soirs du 15 février au 20 avril sur la chaîne KBS2, affichant un taux d’audience maximal de 10 %. Outre son succès dans le pays du Matin clair, le drama pourrait séduire les téléspectateurs du monde entier car ses droits de diffusion ont été vendus dans 190 pays.





Digne d’une production à gros budget, sa bande originale dévoilée le 13 avril dernier sur différents sites de musique en streaming a réussi à réunir plusieurs grandes voix et célèbres compositeurs comme le vocaliste Na Yoon-kwon ou le compositeur Yoon Il-sang qui compte d’innombrables hits de k-pop dans divers genres comme « Amor Fati » de Kim Yeon-ja et « I Miss You » de Kim Bum-soo.