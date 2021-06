Le Mémorial de la guerre de Yongsan à Séoul accueille une exposition intitulée « Toutankhamon : son tombeau et ses trésors », du 22 juin 2021 au 24 avril 2022.





Organisé pour célébrer le centenaire de la découverte du tombeau de l'un des derniers pharaons de la 18e dynastie d'Egypte, cet événement d'envergure internationale a déjà attiré plus de 10 millions de visiteurs dans le monde entier.





L'exposition est divisée en trois parties. La première propose une introduction à l'histoire de l'Egypte qui s'étend sur plus de cinq millénaires et, notamment, une présentation du contexte historique du règne de Toutankhamon. La deuxième partie de l'exposition met en scène le tombeau de Toutankhamon, découvert par l'archéologue britannique Howard Carter en 1922, avec ses chambres funéraires fidèlement reconstituées. Dans la troisième partie, les visiteurs sont invités à admirer la richesse et la splendeur des trésors du Toutankhamon, dont son masque funéraire en or.





Date : du 22 juin 2021 au 24 avril 2022

Lieu : Mémorial de la guerre de Yongsan à Séoul