Un spectacle pour enfants intitulé « Au fil du son et du chemin, Daedongyeojido » sera présenté du 23 au 27 juin au Jongno Children Theater à Séoul.





Ce spectacle musical éducatif met en scène un personnage historique réel, Kim Jeong-ho, le cartographe du royaume Joseon, qui a réalisé le Daedongyeojido, la première carte détaillée de la péninsule coréenne, au 19e siècle. Flanqué d'un sapsal, chien de race coréenne, Kim se balade dans la Corée entière pour apprendre les différentes versions locales d'Arirang, la chanson folklorique la plus populaire de Corée.





En suivant son itinéraire, les jeunes spectateurs pourront non seulement découvrir la diversité de cette chanson qui exprime une multitude d'émotions du peuple coréen et comprendre la signification du Daedongyeojido, mais seront aussi invités à chanter et à danser avec les comédiens sur fond de musique traditionnelle jouée en live.





Date : du 23 au 27 juin 2021

Lieu : Jongno Children Theater à Séoul