Les couples gustatifs printaniers (II)

Est-ce qu’il y a des plats qui forment un mariage gustatif ou nutritif particulier dans la cuisine de votre pays ? Il existe certainement des aliments qui deviennent meilleurs, d’une manière ou d’une autre, en étant consommés ensemble.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » vous présentera différents couples gustatifs que l'on peut déguster en cette période de l'année.





Notre première destination cette semaine est la ville insulaire de Geoje située dans la province de Gyeongsang du Sud, dans le sud-est de la péninsule. Ici, les trois femmes plongeuses appelées « haenyeo » qui forment un magnifique groupe attirent notre regard. Chaque jour, les trois femmes se dirigent vers la mer qui les accueille avec diverses créatures maritimes. Parmi elles, le « meonggae », une sorte d’ascidie surnommée également la fleur de la mer, l’holothurie « haesam », et la conque « sora », qui sont toujours ensemble comme les trois femmes, sont particulièrement abondantes en cette saison. Bien que le travail dans la mer soit difficile, les trois plongeuses se disent satisfaites et heureuses d’être consolées par les eaux qui leur fournissent des produits naturels saisonniers.





Que prépare-t-on avec ces fruits de mer ? Tout d’abord, le meonggae, on peut le consommer bien frais et cru, mais afin d’apprécier sa texture molle et son parfum bien doux, on nous conseille de le blanchir légèrement dans l’eau bouillante. Le haesam, on le fait sécher afin de le consommer en été aussi. En effet, avec la hausse des températures, les holothuries se cachent dans les boues. En vue de bénéficier des effets fortifiants de ces dernières, on utilise les haesam séchés riches en protéines et en calcium pour en préparer un ragoût limpide. Lorsqu’on prépare le « mallinhaesam insamtang », on n’oublie pas d’ajouter le ginseng « insam », qui forme un mariage nutritif parfait. Les deux produits fortifiants de la mer et de la terre réunis ensemble contribuent à augmenter la valeur nutritive du plat. Il y a aussi le « haesam sora beombeok ». On mélange le haesam et la conque crus avec le persil « minari » puis assaisonne le tout à base de « chogochujang », la pâte de piment rouge et de vinaigre, et le jus fermenté d’agrume. Ce plat au goût acide et doux et au parfum frais de la mer permet de retrouver l’appétit. Les viscères de haesam qui sont très précieux, on les mélange à la chair de meonggae et le riz cuit à la vapeur pour préparer le « haesambibimbap ». Garni d’algues marines brunes « tot » et assaisonné de « dallaejang », la sauce à base de sauce soja, du piment rouge en poudre et de la ciboulette sauvage « dallae », il s’agit d’un délice succulent que seules les haenyeo peuvent déguster au printemps.





Déplaçons-nous au petit village montagneux Madong-ri situé à Cheongju, une ville de la province de Chungcheong du Nord. Ici, Mme An, trentenaire, et Mme Shin, nonagénaire, forment un couple agricole. Si la première fournit sa force, la deuxième fournit sa sagesse pour le travail dans le champ. Pour la jeune agricultrice qui se lance dans ce nouveau métier, Shin qui a passé toute sa vie dans les zones rurales devient un bon professeur. Après le travail de la matinée, Mme Shin et les habitants du village se retrouvent pour préparer le déjeuner et encourager la jeune femme. Avec les pas d’âne arrachés par cette dernière, Mme Shin prépare des nouilles « kalguksu ». On fait broyer les herbes puis les mélange à la poudre de farine que l’on pétrit pour préparer la pâte. On le trempe dans le bouillon infusé de courgette, de laminaire et d’anchois séchés, et cela devient un plat bien appétissant. Comme plat d’accompagnement, Mme An prépare le « namultteokboggi ». On fait cuire la pâte de riz coupée en morceaux fins en l’assaisonnant de manière pimentée avant d’y ajouter les différentes herbes dont le « jichinggae » et le « naengi ». Bien que les herbes soient d’une saveur amère, elles seraient adoucies par le goût pimenté de la sauce. Pour Mme An, il s’agit d’un plat fortifiant qui donnerait de la force pour le travail agricole.





