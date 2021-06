Lemon Healthcare : un fournisseur de plate-forme de soins de santé intelligent

ⓒ Lemon Care

Lemon Healthcare a vu le jour en 2017 en tant que dérivé de sa société mère. Sous le slogan « Rendre les hôpitaux intelligents, au service des patients », cette startup propose une application pour smartphone qui gère tout ce que les patients vivent dans les hôpitaux en utilisant les technologies de l’internet des objets et des TIC.





Sa solution phare s’appelle « LemonCare » et c’est une plate-forme de service personnalisée qui aide les malades à gérer l’ensemble du processus de leurs visites à l’hôpital, de la prise de rendez-vous et du paiement des frais médicaux au transfert des ordonnances électroniques. Et grâce à cette application, les patients peuvent réduire considérablement leur temps d’attente dans les salles d’attente ou les pharmacies et ils n’ont plus besoin de s’inquiéter des contacts en face à face.





