Le freemium

ⓒ Getty Images Bank

Le terme « freemium » est un mot inventé combinant les mots anglais de « gratuit » et « premium ». Ce terme fait référence à une stratégie commerciale dans laquelle les opérateurs fournissent des services de base gratuitement, mais facturent des fonctionnalités supplémentaires ou premium.





Les tarifs varient généralement en fonction des prestations. Mais habituellement, 95 % du service est offert gratuitement, tandis que les 5 % restants premium sont facturés. Ce qui fait que seule une petite part des utilisateurs subventionne le service dans sa totalité.





Aujourd’hui, les entreprises informatiques adoptent souvent ce modèle économique en utilisant la stratégie freemium. Par exemple, YouTube, le service de vidéo en streaming le plus populaire au monde, permet aux gens de l’utiliser gratuitement. En échange, des publicités sont incrustées pendant les diffusions ou les interrompent. Mais si les utilisateurs souhaitent regarder des vidéos sans publicité et déverrouiller des fonctionnalités avancées, ils peuvent choisir le niveau de service supérieur de YouTube. Bien sûr, cela a un prix et leur coûte environ dix dollars par mois.





Actuellement, la stratégie freemium est une forme de service payant pour obtenir plus de contenu, et elle est plus que jamais utilisée dans un large éventail de domaines, notamment les jeux, l’informatique et le divertissement.