Projet de monnaie numérique de la Banque de Corée

La Banque de Corée (BOK) va effectuer un test sur la faisabilité de lancer ce qu’on appelle une CBDC , c’est-à-dire une monnaie numérique de banque centrale. Cela ne signifie pas pour autant une émission imminente d’une CBDC au pays du Matin clair, mais ce test en lui-même mérite certainement l’attention.





Une CBDC dispose de la technologie blockchain, tout comme les crypto-monnaies du secteur privé. Mais comme une monnaie numérique est émise par une banque centrale et son unité est égale à celle de la monnaie fiduciaire existante dans le pays, sa valeur ne fluctue pas aussi fortement que celle des actifs virtuels. Actuellement, les banques centrales des grandes économies telles que les États-Unis et le Royaume-Uni conduisent des recherches sur des CBDC, tandis que la Chine en teste une depuis l’année dernière.





Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gouvernements du monde entier se préparent à un éventuel lancement d’une CBDC. L’émission, la circulation et la gestion des monnaies numériques coûtent beaucoup moins chers que les monnaies conventionnelles. Par ailleurs, les gouvernements peuvent surveiller les flux d’argent à travers les volumes massifs de données, afin de pouvoir les gérer plus facilement et détecter toute activité illégale comme le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. La distribution de devises numériques peut aussi donner naissance à de nouveaux systèmes monétaires plus inclusifs pour les personnes qui ont été exclues financièrement.