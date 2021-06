Le tigre et le kaki séché

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Il était une fois, à une époque lointaine, un très grand tigre qui vivait au fin fond des montagnes. Il était tellement féroce que même son ombre faisait trembler de peur toutes les autres créatures.





Un jour, le fauve décida de descendre au village à la recherche d’une proie.

« Peuh ! Tant pis. Je vais descendre au village et manger un cochon ou un veau. Un humain ne sera pas mauvais non plus, ha, ha, ha ! »





Soudain, il entendit un bruit : un bébé pleurait quelque part.

« Chut, mon petit chéri, arrête de pleurer. Un tigre est juste derrière cette porte. »

L’avertissement de la grand-mère ne suffit pourtant pas à calmer l’enfant.





« Tiens, voilà un kaki séché. Cesse de pleurer maintenant ! »

Le tigre n’en croyait pas ses oreilles car, à sa grande surprise, le petit arrêta de pleurer dès que la vieille femme avait dit « kaki séché ».





Le tigre fut soudainement saisi de peur.

« Attends, cela veut dire que ce personnage qui est beaucoup plus menaçant que moi est dans la chambre. Que devrais-je faire ? Hmm, je devrais m’éclipser avant que ce kaki ne sorte. »





Le tigre pensait, pour sa part, qu’il avait de gros problèmes. Il croyait que le kaki séché s’était mis sur son dos pour le capturer.

« Hé, ce foutu kaki séché ! Lâche-moi tout de suite ! »





« Hé, les enfants ! Vous ne devriez jamais descendre au village. Il y a longtemps, j’y suis tombé sur un kaki séché et j’ai failli perdre la vie. »

Eh oui, le tigre n’a plus jamais été revu dans le village dès ce jour-là.