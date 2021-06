Oh ! La villa Samgwang (1) 무슨 일이에요?

Dialogue

장서아 : 도대체 뭐 하고들 있다가 대표님 그런 봉변을 당하시게 한 거예요?

Jang Seo-a : Mais qu’est-ce que vous avez fait pour laisser la PDG subir une telle mésaventure ?





구실장 : 죄송합니다 본부장님. 갑자기 벌어진 일이라...

Chef de service Goo : Je vous demande pardon, madame.

Comme ça s’est passé brutalement…





장서아 : 아니 갑자기 벌어진 일인데 어떻게 대표님이 자기들보다 빠르냐고요!

Jang Seo-a : Mais comment est-ce possible qu’elle soit plus rapide que vous, si ça s’est passé brutalement !





김정원 : 장서아 본부장, 무슨 일이에요?

Kim Jeong-won : Directrice Jang Seo-a, qu’est-ce qu’il y a ?





장서아 : 아닙니다 대표님.

Jang Seo-a : Rien, madame.





김정원 : 우리 장서아 본부장 또 오버했네. 내 사람들 아무 잘못 없어요.

Kim Jeong-won : Notre directrice Jang Seo-a exagère encore. Mes proches n’ont aucun tort.





L’expression de la semaine

무슨 일이에요? : Qu’est-ce qu’il y a ?





무슨 : adjectif employé pour poser des questions sur un fait, un objet ou une chose que l’on ne connaît pas.





Cette expression est principalement utilisée pour demander quel est le problème, quand une situation problématique s’est produite. Ou bien, quand quelqu’un est venu voir le locuteur, ce dernier peut l’employer pour demander la raison de sa visite.





Exemples

① 가: 왜 이렇게 소란스러워요? 무슨 일이에요?

나: 아무 일도 아닙니다. 잠시 오해가 있었습니다.

A : Pourquoi c’est aussi bruyant ? Qu’est-ce qu’il y a ?

B : Rien. Il y a eu un petit malentendu.





② 가: 잠시 들어가도 될까요?

나: 네, 무슨 일이에요?

A : Je peux entrer un instant ?

B : Oui, qu’est-ce qu’il y a ?





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

도대체 : « mais »

뭐 : forme contractée de 무엇 qui signifie « quoi »

하다 : « faire »

-고 있다 : « être en train de »

들 : particule qui marque le pluriel

▶ Ce terme est normalement utilisé après les noms, mais il est parfois ajouté après les adverbes ou les verbes.

-다가 : terminaison qui indique qu’une action survient pendant qu’une autre action est en cours. Ici, elle marque également une cause ou un fondement.

대표 : « PDG »

님 : suffixe marquant le respect

그런 : « tel »

봉변 : « mésaventure »

당하다 : « subir »

-게 하다 : expression qui donne le sens de « laisser quelqu’un subir quelque chose »

죄송하다 : « être désolé »

본부장 : poste de haut rang dans une entreprise qui dirige plusieurs départements

갑자기 : « brutalement » ou « soudain »

벌어지다 : « se passer » ou « se produire »

일 : « chose » ou « événement »

이라 : terminaison qui marque une cause

아니 : « non » ou « mais » selon les cas

-는데 : terminaison connective employée pour expliquer une situation ou donner une nuance d’opposition

어떻게 : « comment »

이 : particule de sujet

자기 : « soi-même » ou « vous » selon les cas

빠르다 : adjectif verbale qui porte le sens d’« être rapide »

-냐고요 : terminaison employée quand on repose une question

아닙니다 : forme honorifique formelle de « 아니다 », « ne pas être »

우리 : « nous » ou « notre »

▶ Quand ce mot est employé avec un prénom, cela exprime l’affection pour cette personne.

또 : « encore » ou « de nouveau »

오버하다 : « exagérer »

▶ En Corée du Sud, on utilise « 오버하다 », composé du mot anglais « over » et du verbe 하다, « faire ».

오버했네 : combinaison de 오버하다 avec la terminaison pré-finale 았 qui marque le passé et la terminaison finale -네 qui est employée pour exprimer une exclamation ou parler de ce dont on vient de se rendre compte.

내 : forme contractée de 나의 « mon » ou « ma »

사람 : « personne »

내 사람들 : « mes proches »

아무 : « aucun » ou « n’importe »

잘못 : « tort »

없다 : « il n’y a pas » ou « ne pas exister »

▶ 아무 잘못 없다 : « n’avoir aucun tort »