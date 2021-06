Le développement du tourisme rural

ⓒ Elody Stanislas

Vous voulez visiter le pays du Matin clair, mais Séoul vous étouffe, les grandes villes vous donnent de l’urticaire et les gratte-ciels le mal de l’air ? Découvrez, grâce au tourisme rural, une autre manière de voyager. C’est le nouveau tourisme en vogue sur la péninsule. Vous participez à la vie des petits villages de campagne, aux activités dites traditionnelles et repartez sûrement avec d’excellents produits du terroir. Les provinces s’associent aux jeunes étrangers résidant sur le territoire et comptent fortement sur leur utilisation assidue des réseaux sociaux pour promouvoir leur campagne.





ⓒ Elody Stanislas





Départ pour Sancheong, la ville de la médecine traditionnelle dans la province de Gyeongsang du Sud, pour un voyage placé sous le signe du bien-être et de la relaxation. Arrivé dans un petit village de montagne, vous renouez avec le petit aventurier qui sommeille en vous et marchez les pieds nus sur les sentiers. Essayez de sentir la douceur de l’herbe, la moiteur de celle fraîchement coupée ou la douleur des petits gravillons sous la plante des pieds. Et après avoir un peu souffert, rendez-vous dans le petit village traditionnel de Namsa Yedam entre les toits de paille… pour un bain de pieds ! Choisissez votre camp, chaud ou froid, et détendez-vous jusqu’au bout des orteils !





ⓒ Elody Stanislas

Les activités sont variées. Entre amis ou en famille, pour les grands comme pour les petits, chacun peut profiter de ce temps de relaxation. Acupression, bains de pieds, fabrication de petites aumônières remplies d’herbes, tout y est. Expérimentez la médecine traditionnelle en mettant vous-même la main à la pâte ou laissez vos enfants courir dans le grand parc à thème de Donguibogam. En apprendre plus sur les traditions coréennes, la vie à la campagne tout en se relaxant et en prenant du plaisir, c’est possible !