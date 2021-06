YouTube : la vidéo de la chorégraphie de « How You Like That » dépasse les 700 millions de vues

Blackpink, composé de Jennie, Ji-soo, Lisa et Rosé, rencontre un succès mondial incommensurable depuis ses débuts en 2016.





Le groupe féminin du label YG Entertainment détient tellement de records mondiaux qu’il n’a rien à envier à ses confrères masculins.





Le quartet vient d’ajouter un nouveau record à sa liste interminable d’exploits avec la vidéo de la chorégraphie de « How You Like That » postée le 6 juillet 2020.





Atteignant le 24 mai dernier les 700 millions de vues sur YouTube, cette vidéo consacrée à la performance de danse est devenue la première à avoir franchi cette barre symbolique dans l’histoire de la k-pop.





Ce record a été établi au bout de 323 jours. Petit rappel, le clip vidéo de « How You Like That » avait enregistré 86,3 millions de vues en 24 heures.





Quant à la chaîne YouTube de Blackpink, elle compte environ 61,4 millions d’abonnés, soit le deuxième chiffre le plus élevé chez les artistes, juste derrière Justin Bieber.