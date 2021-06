Oh Eun et Jung Seung-hwan se rencontrent pour un salon culturel

« SoSo Salon » réunit chaque mois deux artistes issus de différents milieux. C’est une initiative lancée par le Seoul Arts Center. Les deux invités échangent avec le public, parlant de leur carrière et de leur vie dans une ambiance conviviale.





Pour sa quatrième édition, le poète Oh Eun et l’auteur-compositeur-interprète Jung Seung-hwan vont monter sur scène le 10 juin au IBK Chamber Hall du Seoul Arts Center.





Il faut savoir que l’écrivain Oh Eun est également connu comme animateur de différentes émissions portant sur la littérature et la culture. Quant à Jung Seun-hwan, il a sorti le 26 mai dernier son nouveau mini-album auquel ont participé plusieurs grands musiciens comme IU, Yu Hui-yeol et Kim Ea-na.