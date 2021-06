OBIGO : Un développeur de plate-forme de voitures intelligentes

ⓒ OBIGO

Avant l’apparition des smartphones, les téléphones portables étaient uniquement utilisés pour téléphoner ou prendre des photos. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, les gens font beaucoup plus de choses avec leur smartphone. Par exemple, dans le cas des systèmes de navigation dans une voiture, quand ils doivent prendre le volant, les conducteurs placent leur smartphone sur un support pour téléphone de voiture et activent une application de navigation sur le téléphone.





Mais dès la fin des années 2000, le PDG d’OBIGO a compris que la voiture pouvait avoir sa propre plates-forme pour permettre aux utilisateurs de télécharger et d’installer des applications sur leurs véhicules, tout comme ils le font avec leurs smartphones… avec le succès qu’on lui connaît aujourd’hui.