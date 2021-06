ⓒ Getty Images Bank

« Big tech » est un terme anglais généralement donné aux grandes entreprises technologiques. En Corée du Sud, dans le secteur financier, les Big tech font référence aux fournisseurs de plateformes en ligne qui se sont immiscés dans le secteur financier, à l’image des sociétés Naver et Kakao qui ont étendu leur champ d’activité des paiements à la gestion d’actifs et à la vente d’assurances.





Naver Financial par exemple, une filiale du groupe Naver, est entré sur le marché des assurances et a lancé l’année dernière un nouveau service sous la forme de compte de gestion de liquidité. De son côté, Kakao a fait une entrée agressive sur le marché financier grâce à son service bancaire en ligne unique Kakao Bank et à son application de paiement Kakao Pay.





Les deux ont aussi récemment ajouté un service de post-paiement à leur portefeuille d’activités, ce qui signifie le lancement d’une activité de carte de crédit. Et ce développement devrait avoir d’énormes répercussions sur toute l’industrie financière locale.





Par ailleurs, Naver et Kakao ont aussi exprimé leur intention de participer à une offre visant à sélectionner une société de services pour le programme de la Banque de Corée visant à tester une monnaie numérique émise par la banque centrale, ce qui laisse présager une compétition encore plus intense avec les sociétés financières existantes.