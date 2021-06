Solides exportations de la Corée du Sud

ⓒ Getty Images Bank

Les exportations de la Corée du Sud ont poursuivi leur croissance pour le septième mois consécutifs. En plus, les chiffres du mois de mai montrent la plus forte augmentation en glissement annuel depuis 32 ans avec un volume qui affiche un niveau record pour un mois de mai. Cela alors que les chiffres des deux mois précédents avril et mars avaient déjà atteint des niveaux records. Résultat, le cumul des exportations ces cinq premiers mois de l’année a enregistré un plus haut jamais vu dans son histoire.





Toutefois pour ce qui est de l’avenir, les avis sont partagés. Certains disent que les exportations robustes aideront le pays à atteindre son objectif de croissance pour cette année, tandis que d’autres se demandent si la dynamique positive peut se poursuivre, car le pays est toujours aux prises avec la pandémie et des facteurs externes négatifs subsistent.