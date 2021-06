La pièce de théâtre « Perfect Strangers » est à l'affiche du M Theater du Centre culturel Sejong à Séoul, du 18 mai au 1er août. C'est une adaptation du film éponyme du réalisateur italien Paolo Genovese sorti en 2016.





Il s'agit d'une comédie dramatique qui se déroule autour de sept amis proches réunis pour un dîner. Ils décident de jouer à un jeu qui consiste à déposer chacun leur téléphone portable sur la table et à partager, avec le reste du groupe, tous les messages et les appels qui arrivent tout au long de la soirée et ce, afin de prouver qu'ils n'ont rien à cacher. Le jeu commence dans une ambiance bon enfant mais finit par révéler les secrets embarrassants de chacun.





C'est une pièce remarquable par son intrigue habile, ses dialogues justes et la description psychologique fine de ses personnages. Mise en scène par Min Jun-ho, cette pièce réunit de talentueux acteurs comme Yoo Yeon, Jang Hee-jin, Yang Kyung-won ou Lee Si-eon.





Date : du 18 mai au 1er août 2021

Lieu : M Theater du Centre culturel Sejong à Séoul