Danse : « Korea World Dance Stars Festival 2021 »

Un gala rassemblant des danseurs sud-coréens qui font ou ont fait une brillante carrière à l'étranger aura lieu les 24 et 25 juin au Théâtre CJ Towol du Centre d'arts de Séoul. Il s'agit de la 18e édition du festival intitulé « Korea World Dance Stars Festival ».





Parmi les artistes qui se produiront à cette occasion se trouvent Lee Choong-hoon de la compagnie Dance Theatre of Harlem de New York, Kim Seok-ju du Boston Ballet, Yang Jong-ye de la compagnie Dairakudakan au Japon, Chung Hye-min de la compagnie Sine Qua Non Art en France ou encore Choi Yoo-jeong, ancienne membre du Ballet de l'Opéra de Paris. Les danseurs du Ballet national de Corée Kim Ki-wan et Cho Yeon-jae sont également invités à ce gala.





Au programme figurent notamment le « Sacre du printemps » interprété par Yang Jong-ye, « Four Seasons : MEET/MEAT » de Chung Hye-min ou « Soul of the Hood » de Lee Choong-hoon.





Date : les 24 et 25 juin 2021

Lieu : Théâtre CJ Towol du Centre d'arts de Séoul