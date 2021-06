Oh ! La villa Samgwang (2) 제가 좀 바빠서요

Dialogue

우재희 : 이거 술집에서 주우셨죠.

Woo Jae-hui : Vous l’avez ramassé dans le bar, n’est-ce pas?





황나로 : 아뇨. 길에서.

Hwang Na-ro : Non, dans la rue.





우재희 : 길에서요? 하... 이거 주인 전화도 안 왔죠? 잃어버린 줄도 모를 거야 지금.

Woo Jae-hui : Dans la rue ? Ha... La propriétaire de ce téléphone

n’a pas appelé, n’est-ce pas ? Je suis sûr qu’elle ne sait même pas qu’elle l’a perdu.





황나로 : 그럼 이만.

Hwang Na-ro : Alors, au revoir.





우재희 : 저기, 차 한 잔 하고 가세요. 수고하셨는데.

Woo Jae-hui : Hé, permettez-moi de vous offrir un thé,

puisque vous avez rendu service.





유실장 : 그러세요. 앉으세요.

Chef de service Yoo : Oui, allez-y. Asseyez-vous.





황나로 : 아니 괜찮습니다.

Hwang Na-ro : Non merci.





우재희 : 일부러 여기까지 오셨는데 한 잔 하고 가세요.

저는요, 아직까지 이런 모범시민이 계시다는 거에 제가 다 흐뭇하네요.

Woo Jae-hui : Vous vous êtes donné de la peine pour venir jusqu’ici. Prenez une tasse de thé, s’il vous plaît.

Moi, je suis content de voir qu’il existe encore

un tel citoyen honnête.





황나로 : 제가 좀 바빠서요. 수고하세요.

Hwang Na-ro : Je suis un peu occupé. Au revoir.





L’expression de la semaine

제가 좀 바빠서요. : Je suis un peu occupé





Cette expression est utilisée pour refuser gentiment une proposition, quand l’interlocuteur a proposé, par exemple, de prendre du thé ou de rester plus longtemps. Elle peut être employée lorsqu’on est réellement occupé. Mais on l’utilise aussi sans donner de raison claire. Entre gens proches, on peut dire « 내가 좀 바빠서 » en non honorifique.





Exemples

① 가: 오랜만에 만났는데 같이 차 한잔하시겠어요?

나: 죄송해요. 제가 좀 바빠서요.

A :Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus.

Voulez-vous prendre une tasse de thé avec moi ?

B :Je suis désolé. Je suis un peu occupé.





② 가: 나 조금 있으면 일 끝나니까 같이 가자.

나: 아니야, 나 먼저 갈게. 지금 내가 좀 바빠서.

A :Je finis mon travail dans un instant. Partons ensemble.

B :Non, je partirai avant, parce que je suis un peu occupé maintenant.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

이거 : forme contractée de 이것, « ceci »

술집 : « bar »

줍다 : « ramasser »

-죠? : terminaison honorifique qui donne le sens de « n’est-ce pas »

아뇨 : forme contractée de 아니요 qui veut dire « non »

길 : « rue »

주인 : « propriétaire »

전화 : « téléphone » ou « appel téléphonique »

잃어버리다 : « perdre »

모르다 : « ne pas savoir »

-ㄹ거야 : expression qui marque une conjecture ou une certitude

지금 : « maintenant »

그럼 : « alors »

이만 : « jusqu’à ce point »

▶ 그럼 이만 est utilisée comme une formule dont on se sert en prenant congé de quelqu’un, comme « au revoir ».

차 : thé

▶ Ce mot est aussi employé pour englober toutes les boissons chaudes.

한 : « un » ou « une »

잔 : « tasse »

하다 : « faire »

▶ Employé avec un aliment ou une boisson, 하다 porte le sens de « manger » ou « boire ».

-고 가다 : « partir après avoir fait quelque chose »

-세요 : terminaison qui marque l’impératif poli ou une proposition

수고하다 : « se donner la peine pour faire quelque chose »

그러세요 : « Oui, allez-y »

앉으세요 : forme impérative polie de 앉다, « s’asseoir »

아니: « non »

괜찮습니다 : « Ça va » ou « Ce n’est pas grave »

▶Ici, 아니 괜찮습니다 veut dire « Non merci ».

일부러 : « exprès » ou « volontiers »

여기 : « ici »

까지« jusqu’à »

저 : « je » ou « moi »

-는 : particule auxiliaire qui a la fonction de mettre en valeur le mot auquel elle est attachée

아직까지 : « encore »

이런 : « un tel »

모범시민 : « citoyen honnête »

계시다 : forme honorifique de « 있다 », « exister »

흐뭇하다 : « être content »

수고하세요 : formule utilisée pour dire « Au revoir »