Le tourisme rural à Iksan (2)

ⓒ Elody Stanislas

Nous l'avons vu la semaine dernière, le tourisme rural est en vogue. La pandémie a permis de développer ce nouveau type de voyage. Fuir les grandes villes et la foule, respecter les règles de distanciation sociale tout en profitant d’une excursion. Rendez-vous dans les campagnes et privilégiez les grands espaces aux habituels lieux touristiques qui fourmillent de monde.





ⓒ Elody Stanislas

Iksan, une ville située dans la province de Jeolla du Nord, met à la disposition de son tourisme sa nature et ses talents. La cuisine est à l’honneur avec le site de Goseulag et ses jarres en terre cuite. Elles renferment les secrets culinaires qui font de la cuisine coréenne l’obsession du moment. Gochujang, ganjang, doenjang… plongez au cœur de la fabrication de la pâte de piment, de la sauce soja ou de la pâte de soja fermentée.





ⓒ Elody Stanislas

Mettez la main à la pâte ! En famille, entre amis ou en groupe, apprenez à faire du vinaigre ou des gâteaux de riz. Tout est bon pour toucher la tradition coréenne du bout des doigts. Puis rejoignez-nous pour un moment de détente et ne faire qu'un avec la nature. Traversez à vélo les chemins sillonnant les rizières et sentez le vent dans vos cheveux. Baladez-vous en forêt, respirez les phytoncides et laissez-vous aller. Découvrez la campagne coréenne comme vous ne l’avez jamais vue !





ⓒ Elody Stanislas