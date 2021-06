[Rediffusion ] Fête de la Francophonie (2) : festival culinaire francophone de Daejeon

Dans le cadre de notre nouvelle programmation, un ancien numéro de « Séoulscope » va être diffusé tous les vendredis. C’est la Francophonie qui est à l’honneur pour les trois premières éditions de juin. Cette semaine, nous vous proposons d’écouter ou de réécouter « Festival culinaire francophone de Daejeon » du 5 avril 2019.





Le Festival culinaire francophone de Daejeon s’est tenu le 30 mars. L’équipe de « Séoulscope » est descendue dans cette grande ville située dans le centre de la Corée du Sud afin d’aller à la rencontre des représentants et bénévoles présents, ainsi que des visiteurs francophones.





De nombreuses activités étaient proposées, non seulement sur les stands, mais aussi à l’extérieur avec, par exemple, la dégustation de mets traditionnels ou encore des parties de pétanque.





Nous avons commencé par donner la parole à Manon Caroli, responsable d’événements culturels à l’Entrepôt, centre culturel français de Daejeon et directrice pédagogique à l’Alliance française de Daejeon, qui a organisé cette grande journée. Par la suite, nous avons tendu notre micro à Monsieur Fabien Penone, ambassadeur de France, et à Madame l’ambassadeur du Rwanda, Emma Isumbingabo.





Et souhaitant recueillir les impressions des bénévoles et de quelques visiteurs francophones, nous avons aussi donné la parole aux stands du Gabon, de la Tunisie et de la France.