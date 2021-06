La reprise s’impose comme une nouvelle tendance

L’industrie de la musique traverse une période difficile car les recettes liées aux concerts ont chuté sur fond de COVID-19. Résultat : de plus en plus de musiciens se montrent prudents et hésitent à sortir des nouveautés qui nécessitent d’importants investissements.





Dans ce contexte, ils sont nombreux à opter pour une voie plus sûre, à savoir reprendre une chanson déjà connue et familière auprès des mélomanes.





Ces dernières semaines, on retrouve plusieurs reprises de chansons dévoilées il y a plus de dix ans, comme « Emergency Room » de Hwang In-wook, dont la version originale interprétée par Izi a été publiée pour la première fois en 2005. Lee Seok-hoon, membre du trio SG Wannabe, a sorti le 12 mai dernier une nouvelle version de « Ten Reasons I Love You » interprété en duo avec Rocoberry.





Quant à Eru, il a ressorti son plus grand hit « Black Glasses » en l’interprétant avec Kyun-woo. NS Yoon-G a également repris son tube « If you love me » en confiant le featuring à Joohoney de Monsta X.