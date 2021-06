De plus en plus de fans achètent les droits d’auteur de leurs chansons préférées

ⓒ MUSICOW

Lancée en juillet 2017, elle compte environ 850 morceaux qui font l’objet des échanges. Le nombre de ses utilisateurs a été multiplié par 5 en 2020. Elle permet aux fans de soutenir leurs idoles tout en investissant dans leurs chansons.





Parmi les chansons affichant l’un des taux de profit les plus élevés, on peut citer « Rollin’ » de Brave Girls dont la valeur des droits d’auteur est passée de 23 500 wons (17 euros) à 775 000 wons (573 euros) entre décembre 2020 et avril 2021. Ainsi, son taux de profit frôle les 3 900 %.





Les morceaux qui attirent le plus grand nombre d’investisseurs sont ceux publiés entre 1980 et 2000 comme « To Lady » de Byun Jin-sub et « Endless » de Flower.





Ce phénomène ne se limite pas au pays du Matin clair. Par exemple, le chanteur et prix Nobel de littérature Bob Dylan a vendu à Universal Music l'intégralité de son catalogue, couvrant plus de 600 chansons.