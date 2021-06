La Chine lutte contre la myopie des jeunes

ⓒ Getty Images Bank

Les Chinois sont de plus en plus nombreux à porter des lunettes. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Chine est le pays qui compte le plus de myopes, avec 600 millions d’habitants sur un total d’1,4 milliard. Le taux de myopie chez les adolescents s’est élevé à 50,2 % en 2019. Le chiffre chez les enfants a dépassé 40 % l’an dernier à cause de la démocratisation des cours en ligne dans le sillage du COVID-19.





Afin d’endiguer cette épidémie de myopie, la ville de Changzhi, dans la province du Shanxi, projette d’inclure l’acuité visuelle et l’obésité dans les critères d’admission aux lycées à compter de l’année prochaine.





En 2018, le gouvernement chinois a élaboré un plan de lutte contre la myopie des mineurs. Dans ce cadre, il a interdit leur accès aux jeux vidéo en ligne entre 22h et 8h du matin ainsi que l’usage du téléphone portable au sein des établissements scolaires.