Le festival « Beautiful Mint Life 2021 » se tiendra au parc olympique

Date : les 26 et 27 juin

Lieu : parc olympique à Séoul





Voici une excellente nouvelle pour les amoureux de musique et de fête. L’édition 2021 du Beautiful Mint Life aura lieu les 26 et 27 juin au parc olympique de Séoul.





Le premier jour, sept musiciens ou groupes doivent monter sur scène comme l’auteur-compositeur interprète Damons Year, le vocaliste Paul Kim et le duo masculin Peppertones. Lee Hi, la vice-championne de la saison 1 de « K-pop Star », et Jung Joon-il, qui mène une carrière musicale depuis 2011, vont également partager la scène.





La line-up du 2e jour est tout aussi impressionnante, réunissant quatre célèbres groupes masculins Daybreak, Soran, Hoppipolla et N.Flying. Le public va également accueillir des musiciens de grand talent comme Stella Jang, Yebit et Colde.