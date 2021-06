L’Opéra national de Corée présentera « La Fille de l'Ouest » du 1er au 4 juillet au Centre d'arts de Séoul.





Composé par Giacomo Puccini sur un livret de Carlo Zangarini et Guelfo Civinini d'après la pièce de théâtre de David Belasco « La Fille de l'Ouest doré », cet opéra en trois actes a été représenté pour la première fois en 1910 à New York.





L'œuvre a pour décor la période de la ruée vers l'or aux Etats-Unis et raconte l'histoire d'amour entre Minnie, une jeune femme au caractère trempé qui tient un saloon dans lequel se retrouvent les chercheurs d'or, et Ramerrez, un bandit notoire recherché par le shérif Jack Rance. Il s'agit de l'un des opéras les moins représentés du compositeur italien.





La mise en scène et assurée par Nicola Berloffa et la direction musicale par Pietro Rizzo, qui dirigera le Korea Symphony Orchestra. La pièce sera chantée en italien et sous-titrée en coréen et en anglais.





Date : du 1er au 4 juillet 2021

Lieu : Centre d’arts de Séoul