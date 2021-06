Ambiguous Dance Company à Gwangmyeong

La compagnie de danse contemporaine sud-coréenne Ambiguous Dance Company se produira les 9 et 10 juillet au Centre culturel municipal de Gwangmyeong, dans la province de Gyeonggi. Pour ce spectacle intitulé « Under The Show », la troupe a sélectionné dans son répertoire trois créations qui n'ont pas eu l’occasion d’être présentées sur scène ces dernières années : « Bolero » (2008), « Linguistics » (2016) et « Don't Do » (2017).





Ambiguous Dance Company a été fondée en 2007 par Kim Bo-ram et Jang Kyeong-min qui se sont rencontrés sur les bancs de l'Institut des arts de Séoul. Le nom de la compagnie reflète la nature et le style complexes de son travail qui refuse toute définition de genre.





En 2020, la troupe a attiré l'attention du public avec son apparition dans les clips vidéo de promotion de l’Office du tourisme de Corée aux côtés du groupe Leenalchi.





Date : les 9 et 10 juillet 2021

Lieu : Centre culturel municipal de Gwangmyeong