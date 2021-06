Komachine, et sa plate-forme pour les transactions de machines

ⓒ Komachine

Fondée en 2017, la jeune société sud-coréenne Komachine exploite une plate-forme en ligne pour les entreprises de l’industrie locale des machines, des entreprises qui ont recours à des informations hors ligne ou qui effectuent des transactions hors ligne. Car bien souvent ceux qui travaillent dans ce secteur appartiennent à l’ancienne génération et ne savent pas toujours bien utiliser un ordinateur.





De nombreux fabricants de machines et produits sont enregistrés sur cette plateforme, qui met en relation des fournisseurs locaux avec des acheteurs de tous les pays. Car elle permet aux fabricants de faire de la prospection avec des acheteurs étrangers et exporter leurs produits à faible coût. Les acheteurs étrangers, de leur côté, peuvent chercher et acheter des machines, des équipements et des pièces de fabrication sud-coréenne facilement, rapidement et d’une façon pratique.