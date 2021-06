Amélioration relative de l’emploi en Corée du Sud

ⓒ YONHAP News

La Corée du Sud connaît une augmentation du nombre d’emplois depuis le mois de mars dernier, un phénomène qui intervient après 12 mois consécutifs à la baisse. Pour le mois de mai 2021, ont été créés près de 620 000 emplois. Avec ce chiffre donc, cela fait plus de 600 000 emplois générés pour le deuxième mois d’affilée.





Toutefois quand on regarde de plus près, la situation du marché du travail n’est pas des meilleurs. Car on remarque que ce sont surtout les emplois pour les personnes âgées de 60 ans ou plus qui ont augmenté pour plus de 70 % de la croissance des emplois de tous les groupes d’âge. En plus, lesdits emplois ont principalement été mis en place par le programme d’emploi du gouvernement, c'est-à-dire par l’argent du contribuable. D’un autre côté, le nombre de personnes actives dans la trentaine et la quarantaine est en baisse depuis 15 mois de suite. En fait, pour ces deux groupes d’individus, il y a eu une destruction de plus de 69 000 et 6 000 emplois, respectivement. Et contrairement aux personnes âgées qui occupent pour la plupart du temps des emplois à court terme, les personnes de ces groupes, dans l’ensemble, occupent des emplois dits réguliers dans des industries clés, notamment la fabrication. Ce qui veut dire qu’au final de nombreux emplois de qualité ont disparu.