Taille des individus : la Corée du Nord cherche à optimiser la croissance de ses habitants

Dans certaines sociétés, la taille est plus qu’une simple caractéristique physique ; être grand ou grande est parfois considéré comme un avantage majeur, voire un atout, au point, pour certains parents, de soumettre leurs enfants à divers types d’exercices physiques ou régimes alimentaires censés accélérer leur croissance. Ce besoin se fait tant ressentir dans certains pays qu’un marché de compléments alimentaires et d'injections d'hormones de croissance a vu le jour.





C’est notamment le cas en Corée du Nord, où le sujet est si sensible et important que le pays a lancé une campagne nationale pour booster la croissance des enfants.





« Au Nord, de manière générale, les gens préfèrent les personnes de grande taille. Il suffit, pour s’en convaincre, de regarder les reportages télévisés et les différents produits vantés par la publicité. Pour atteindre cet idéal physique, le pays recommande différents exercices d'étirement et de saut ainsi que la pratique du basket-ball et du volley-ball. Le recours au sport pour accélérer la croissance est même indiqué sur la première page des manuels d'éducation physique, et les écoles organisent des activités dans ce but », explique le docteur Heo Jeong-pil, de l'Institut d'études nord-coréennes de l'Université Dongguk.





La mobilisation autour de ce sujet existait dès les années Kim Il-sung, qui, déjà, avait l’objectif de préparer le peuple au travail et à la défense nationale par l'entraînement physique. Le sport était donc une matière essentielle à l'école.