[Rediffusion ] Fête de la Francophonie (3) : Lorànt Deutsch, le trublion qui nous fait aimer la France

Dans le cadre de notre nouvelle programmation, un ancien numéro de « Séoulscope » va être diffusé tous les vendredis. C’est la Francophonie qui est à l’honneur pour les trois premières éditions de juin. Cette semaine, que diriez-vous d’écouter ou de réécouter « Lorànt Deutsch, le trublion qui nous fait aimer la France » du 12 avril 2019 ?





Alors que le premier Festival de théâtre francophone de la KITAC (Korean International Theatre and Arts Company), qui se déroulait du 27 au 31 mars 2019, a rencontré un franc succès avec plus de 1 000 spectateurs en cinq jours, nous avons eu la chance de rencontrer son invité d'honneur : Lorànt Deutsch.





ⓒ Clément CHARLES

Véritable trublion passionné par l'histoire de France, Lorànt Deutsch a débuté sa tournée asiatique par Séoul où il a présenté deux de ses spectacles : « Paris : une balade le long de la Seine » et en avant-première mondiale « Romanesque : la folle aventure de la langue française ».





Tiré de son dernier ouvrage du même nom « Romanesque » sorti en 2018 en France, ce spectacle est une véritable redécouverte de ce qu'est le français et plus largement l'identité française. Il nous invite à un voyage historique à travers les différentes régions de France et d'Europe afin de comprendre d'où nous vient notre langue, à la rencontre de Jules César, de Vercingétorix ou encore de Patrick Poivre d'Arvor.





ⓒ Affiche du spectacle Romanesque

Cet entretien avec Lorànt Deutsch vous permettra d'en savoir davantage sur le personnage mais aussi sur son rapport à la langue française ainsi que ses ambitions pour conquérir de nombreux fans via les réseaux sociaux.