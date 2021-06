La mort en Corée

Sujet moins gai, cette semaine, mais incontournable au pays du Matin clair comme partout dans le monde : la mort. Durant les fêtes traditionnelles, les Coréens prêtent hommage à leurs ancêtres et les tombes sont des marqueurs dans les collines du territoire. On trouve d’ailleurs un peu partout, même dans les métropoles, des tumuli des différentes dynasties, en particulier celles de Goryeo et de Shilla.





ⓒ Getty Images Bank

La veillée funèbre est un temps important dans la préparation des funérailles et les hôpitaux sont équipés de salons funéraires dans lesquels parents, amis et connaissances se retrouvent.





ⓒ YONHAP News, Getty Images Bank

Les suicides sont nombreux en Corée du Sud chez les plus jeunes et les plus vieux, illustrant l’importance d’être intégré à la société mais aussi le poids de l’honneur et de la réputation.





ⓒ Getty Images Bank

L’été venu, les Coréens considèrent que les films d’horreur sont le meilleur moyen pour vous glacer le sang et les frissons rafraîchissants dans la torpeur de l’été. L’industrie cinématographique coréenne offre d’ailleurs tout un panel de films dans lesquels les morts-vivants sont légion, sans compter une violence morbide très appréciée parfois à l’étranger.









La littérature n’est pas en reste, et les romans policiers et autres thrillers coréens sont de plus en plus traduits en France. Bonne écoute et bons frissons !