Elargissement de la loi sur la semaine de travail de 52 heures

En février 2018, l’Assemblée nationale a adopté la révision de la loi réduisant la durée de travail hebdomadaire à 52 heures. Cette réforme se met en place progressivement. D’abord dans les entreprises de 300 salariés ou plus, depuis juillet 2018, et ensuite dans celles de 50 à 299 employés dès 2020. Cependant, comme leurs patrons se disaient mal préparés, elles ont pu bénéficier d’une période de sensibilisation, respectivement de six mois et d’une année, durant laquelle les infractions ne sont pas punies mais font l’objet d’un contrôle pédagogique. Enfin, c’est désormais au tour des compagnies employant entre cinq et 49 individus de passer aux 52 heures, ce à partir du 1er juillet prochain. Et elles réclament aussi un délai de grâce de plus d’un an, étant donné qu’elles sont plus vulnérables que les grandes entreprises. Pour cela, elles invoquent des difficultés liées à la crise du COVID-19, notamment la pénurie de main-d’œuvre qui s’est aggravée d’autant plus que l’entrée des travailleurs étrangers dans le pays est suspendue de facto depuis le début de la pandémie.





Un communiqué a été publié en ce sens, lundi, conjointement par cinq associations du milieu économique, à savoir la Fédération des employeurs de Corée (KEF), la Chambre de Commerce et d’industrie de Corée (KORCHAM), la Fédération des PME de Corée (KBIZ), l’Association coréenne du commerce extérieur (KITA) et la Fédération des entreprises de taille intermédiaire de Corée (FOMEK).





Cependant, certains ne l’entendent pas de cette oreille. Selon eux, les entreprises concernées ont eu suffisamment de temps pour s’y préparer depuis la réforme des 52 heures en 2018. Le gouvernement est donc invité à faire appliquer le calendrier initial sans leur accorder de période de sensibilisation, ce tout en leur proposant des mesures complémentaires telles que l’allégement réglementaire en matière d’horaires de travail flexibles.