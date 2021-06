Le duo masculin WeAreYoung se produira en concert

Date : les 25 et 26 juin

Lieu : Prismhall à Séoul





WeAreYoung est de retour pour donner un concert en solo les 25 et 26 juin au Prismhall à Séoul.





Le duo masculin, qui a fait ses débuts en 2017 en publiant le single « Only I Love You », retrouvera le public à travers ce concert intitulé « We Still Young ».





Composé de Kim Kyung-min et Gu Ki-hoon, le groupe relancera ses activités, mises entre parenthèse pendant le service militaire du premier.





Les deux musiciens qui ont d’abord débuté sous le nom de « Jinshim » qui veut dire « sincérité », ont ensuite changé de nom pour « realmind » avant enfin de se faire appeler « WeAreYoung ». Comme ce dernier nom laisse entendre, ils espèrent proposer une musique toujours jeune et pure au public.