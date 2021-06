La comédie musicale « Marie-Antoinette » revient sur scène. Elle sera jouée du 13 juillet au 3 octobre au Charlotte Theater, situé dans le sud-ouest de Séoul.





Inspirée d’un roman de l'écrivain japonais Shusaku Endo, cette comédie musicale a été écrite par Michael Kunze et composée par Sylvester Levay. Créée en 2006 au Japon, elle a été présentée pour la première fois en Corée du Sud en 2014 avant d'être reprise en 2019.





L’histoire met en contraste le destin de la dernière reine de France qui se perd dans une vie de plaisirs et de fêtes à Versailles avant d'être guillotinée après la Révolution française de 1789 et celui de Margrid Arnaud, une femme qui vit dans les rues de Paris et qui devient l'un des protagonistes de la Révolution.





Le rôle de Marie-Antoinette sera joué par Kim So-hyun et Kim So-hyang. Margrid Arnaud sera incarnée par Kim Yeon-ji et Jung Yu-ji. Quant au rôle du comte suédois Axel von Fersen, il sera tenu par Min Woo-hyuk, Lee Seok-hoon, Lee Chang-sub et Do-young. Enfin, le duc d'Orléans sera interprété par Min Young-ki et Kim Jun-hyun.





Date : du 13 juillet au 3 octobre 2021

Lieu : Charlotte Theater à Séoul