Termes économiques associés à l’eau

Il existe des termes économiques anglais associés à l’eau, un élément indispensable à la vie. Le premier qui nous vient à l’esprit est « l’effet douche » qui fait référence au phénomène dans lequel s’il y a de nombreux consommateurs au dernier étage d’un grand magasin, cela entraîne une augmentation des ventes aux étages inférieurs. Cela du fait qu’ils peuvent faire des dépenses pour des choses imprévues en descendant du magasin, à l’image de l’eau de la douche qui coule. Pour cette raison, de nombreux grands magasins et grands centres commerciaux placent des restaurants ou des cinémas au dernier étage de leurs bâtiments pour attirer le maximum de visiteurs. Une de leur stratégie est d’y vendre également des produits à prix réduits ou y offrir des chèques-cadeaux ou tout simplement des cadeaux.

Un autre terme est « l’effet fontaine ou de ruissellement » qui indique que l’augmentation de la consommation des ménages à faible revenu incite les entreprises à produire et à investir plus, contribuant ainsi à stimuler toute l’économie. Si un pays élargit les conditions de bien-être des groupes à faible revenu, au lieu de percevoir plus d’impôts auprès des catégories plus aisées, les personnes à bas revenu verront leurs rentrées d’argent augmenter et dépenseront plus. Par ricochet, une consommation accrue de cette tranche facilitera alors la production et les investissements des entreprises et cela aura une influence positive sur l’économie en général et profitera aussi aux plus riches.

A l’opposé, il y a « l’effet de retombée » qui sous-entend que quand les plus riches gagnent plus, cela dynamise les investissements et fait bénéficier les classes inférieures.