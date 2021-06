Possibilité d’une hausse des taux d’intérêt en Corée du Sud

ⓒ Getty Images Bank

Les taux d’intérêt d’un pays sont l’un des facteurs les plus importants capables d’affecter l’économie dans son ensemble. Tout changement de taux, que ce soit à la hausse ou à la baisse, a un impact significatif sur les acteurs économiques. Depuis le début de la pandémie, la plupart des pays du monde entier, dont la Corée du Sud, ont maintenu une tendance à des taux très bas. Mais cette ère, qui est aussi l’ère de l’assouplissement monétaire, semble toucher à sa fin, et les pays sont prêts à les remonter et effectuer un virage vers un resserrement monétaire. Et comme pour le signaler, le gouverneur de la BOK, Lee Ju-yeol, a récemment fait allusion à la possible augmentation des taux dans l’année lors d’un événement commémorant le 71e anniversaire de son institution.

Mais pour Séoul, il doit choisir le bon moment pour le faire. Car s’il les relève trop tôt avant Washington, ses exportateurs perdront leur compétitivité en raison de l’appréciation de la devise locale. Mais une hausse tardive alimentera les craintes d’inflation et pourrait provoquer une sortie des investissements étrangers du pays.