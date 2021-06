Cannes 2021 : l'après parasite ?

Le Festival de Cannes a annoncé sa tenue au début juillet presque dans des conditions normales. Seuls des tests PCR négatifs seront demandés aux participants. On se souvient que le pauvre Im Sang-soo avait vu son film « Heaven : To the Land of Happiness » sélectionné l'année dernière mais dans une malheureusement version virtuelle du festival. Qu'en est-il cette année pour les films coréens et les autres à Cannes ?





* Cannes au secours de l'industrie française

Il apparaît évident à la vue des sélections 2021 du Festival de Cannes que les films de l'industrie française ont été privilégiés. On en compte sept en compétition et une ribambelle hors compétitions. Léa Seydoux, fille de la famille Seydoux-Pathé et néanmoins superbe actrice, est présente, à différents niveaux, dans pas moins de quatre films en sélection. Par exemple, elle est la star journaliste de « France » de Bruno Dumont et la faire-valoir de Benicio Del Toro dans « The French Dispatch » de Wes Anderson aux côtés de Timothée Chalamet et Frances MacDormand. Enfin, on la verra dans « L'histoire de ma femme » de Ildiko Enyedi avec Louis Garrel et Romane Borhinger. Il est clair que l'industrie lourde du cinéma français, les Pathé, les Gaumont, les Wild Bunch, etc, avaient annoncé un retard de plus de 400 films à distribuer. Retard lié à la pandémie et à la fermeture des salles. Les sélections de Cannes leur offre donc une vitrine. Cela dit cette exposition de films reste limitée, et beaucoup vont se fondre dans la masse des sorties qui ont commencé avec la fin du confinement en juin. Dérogeant à la règle, de nombreuses oeuvres en compétition sortiront à Paris presque en même temps que le festival.





*Leos Carax : le retour et les autres

Le plus surprenant est la présentation en ouverture du film « Annette » de Leos Carax. Le festival est bien sous le signe de la promotion du cinéma aux productions françaises sous toutes ses formes (précisons « productions françaises » car de nombreux films étrangers sont, en fait, produits ou co-produits par des compagnies françaises). Donc Carax sera là avec Marion Cotillard et Adam Driver et leur comédie musicale comme une ouverture alibi à la diversité. Mais les Français ne seront pas seuls à Cannes, on y retrouve des cadors du cinéma international comme Sean Penn pour « Flag Day », Nanni Moretti pour « Tre Piani » et le très attendu Paul Verhoven pour son « Benedetta » (qui, entre parenthèses, est aussi, un film Pathé, malgré sa nationalité hollandaise). Son histoire de nonnes lesbiennes qui rappelle les « nunexploitation » des années 1960 va sûrement attirer foule et scandale sur al Croisette. Mais dans tout, ça on peut se poser la question suivante : où sont passés les films venus d'Asie ?





*Films d'Asie et de Corée du Sud

Il est clair que les films américains et asiatiques ont pâti de la mise en avant des films des productions françaises, le nombre de films par compétition n'étant pas extensible à l'envie au risque de ne pas jouer le rôle de catalyseur d'audience. Seuls le célèbre Thaïlandais désormais cinéaste international Apichatpong Weerasethakul et le nouveau venu, le Japonais Hamaguchi Rysuke sont en compétition officielle. « Memoria » du thaïlandais étant une co-production du Chinois Jia Zhangke et des Français. Il faut aller dans les films hors compétition pour trouver les films sud-coréens : celui de Han Jae-rim « Emergency Declaration » et celui de l’incontournable et prolifique Hong Sang-soo qui arpès « Introduction » au festival de Berlin, il y a quelques mois à peine, présente à Cannes « In front of your face ». Ce dernier sera projeté dans une nouvelle section du festival intitulée « Cannes Première » et qui désigne exactement l'inverse : des films de réalisateurs déjà liés à Cannes. Mais l’événement cinématographique international se rachète en invitant l'acteur Song Kang-ho comme membre du jury de l'officielle.