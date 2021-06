ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Il était une fois un vieux couple. L’homme fabriquait des « gat », ces chapeaux de crin de cheval. Le vieil artisan était très talentueux, mais ses chapeaux ne se vendaient plus aussi bien qu’avant. Il se rendit alors à un marché dans un village éloigné à la recherche de nouveaux clients.





Il ne put en vendre qu’un seul avant la fermeture du marché. Il faisait déjà nuit lorsqu’il s’engagea dans un sentier de montagne pour rentrer chez lui. Il repéra une cabane et décida d’y passer la nuit. Alors qu’il était sur le point de se rendormir, un groupe de dokkaebis à cornes fit irruption dans la chambre.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Terrifié, il fit semblant de dormir. Lorsqu’il ouvrit légèrement les yeux, il entendit les esprits à l’aspect grotesque chuchoter et glousser alors qu’il ne voyait rien dans la pièce.

« Mais qu’est-ce qui se passe ? Suis-je ensorcelé ? »

Le secret de l’apparition soudaine des dokkaebis résidait dans leurs chapeaux.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Le lendemain, le vieil homme se dirigea vers le marché avec un grand sac et le chapeau que l’un des dokkaebis avait laissé tomber. Coiffé du chapeau magique, il prit les gâteaux, du riz et de la soie et les mit dans son sac.

« Mais où sont les vêtements ? Et mon argent ? »

Les marchands regardèrent autour d’eux, mais ne purent voir personne à côté d’eux.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

« Oh non, qu’est-il arrivé à mon chapeau ? »

Eh oui, les rats avaient rongé le chapeau de dokkaebi toute la nuit, laissant un trou de la taille de l’ongle du pouce. Le vieil homme le raccommoda avec un morceau de tissu rouge.

Ensuite, il se rendit au marché, toujours coiffé du chapeau. Mais quelque chose était différent cette fois…

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Le tissu rouge utilisé pour réparer le chapeau de dokkaebi était visible aux yeux des gens.

« Au voleur ! Ce tissu rouge vole nos affaires ! »

Les gens se précipitèrent et se mirent à brandir des bâtons sur le tissu rouge.

« Ouille ! Aïe !!!! »

Le vieil homme parvint tout juste à sauver sa vie.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Et qu’arriva-t-il ensuite à ce vieux couple ?

Le chapelier jeta le chapeau dans le foyer.

« Chérie, je vais rendre les objets volés à leurs propriétaires. »

« Bonne idée. Je vous attendrai avec des patates douces que vous aimez. »

Le vieil artisan recommença à fabriquer des chapeaux. Les deux étaient à nouveau pauvres mais plus heureux que jamais.