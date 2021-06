La Corée du Nord tient une réunion clé du Parti

ⓒ KBS

À l’issue de la 3e réunion plénière du 8e Comité central du Parti des travailleurs qui s’est tenue du 15 au 18 juin, le leader nord-coréen Kim Jong-un s'est engagé à déployer tous les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés économiques que traverse le pays.





« Pyongyang a convoqué les 1re et 2e sessions plénières du 8e Comité central du Parti en janvier et en février, respectivement, suivies de la 3e ce mois-ci. Jamais cette réunion n'avait été tenue à trois occasions différentes en si peu de temps. Kim Jong-un a également présidé, pour la 2e fois cette année, une réunion de la Commission militaire centrale du Parti. Cela reflète la gravité de la situation au Nord », explique Cho Han-bum, chercheur à l'Institut pour l'éducation sur la réunification.





Au premier jour de la dernière session du parti, après avoir reconnu que le pays faisait face à de graves pénuries alimentaires, Kim Jong-un a ordonné à ses agences gouvernementales d’agir immédiatement pour stabiliser les moyens de subsistance de la population, et régler ainsi au plus vite les problèmes urgents des citoyens. L'amélioration de leurs conditions de vie et la résolution des difficultés économiques constituaient clairement l'ordre du jour principal de la réunion, qui a été par ailleurs l’occasion pour le dirigeant nord-coréen d’envoyer son premier message direct à l’administration Biden.