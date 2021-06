Oh ! La villa Samgwang (4) 그대로세요

Dialogue

민재 : 혹시... 순정씨?

Min-jae: Seriez-vous… Soon-jeong ?





순정 : 어머, 민재 아가씨?

Soon-jeong: Ah, mademoiselle Min-jae ?





민재 : 맞구나! 순정씨! 너무 반갑다! 여기 온다는 얘기 들었어, 정원이한테.

Min-jae: C’est bien vous ! Soon-jeong ! Je suis très heureuse

de vous rencontrer ! J’ai entendu de la part de Jeong-won

que vous viendriez ici.





순정 : 민재 아가씨, 어쩜 그대로세요.

Soon-jeong: Mademoiselle Min-jae, comme vous n’avez pas changé.





민재 : 나 살쪘어. 순정씨야말로 정말 그대로다.

Min-jae: J’ai grossi. C’est vous qui n’avez vraiment pas changé.





L’expression de la semaine

그대로세요: Vous n’avez pas changé.





그대로 est un nom qui signifie « chose identique à cela ».





Cette expression s’emploie par le locuteur pour dire à quelqu’un qu’il n’a pas vu depuis longtemps que cette personne garde toujours la même apparence sans aucun changement. Elle est beaucoup utilisée comme une formule de politesse ou un éloge pour louer quelqu’un qui a conservé sa belle ou jeune apparence.





-세요 est la forme contractée de la terminaison -시어요. Quand le mot qui la précède se termine par une consonne finale, elle devient -이세요. Quand le mot qui la précède se termine par une voyelle, elle devient -세요. Par exemple, pour dire « C’est mon professeur », on dit « 저희 선생님이세요 ».





선생님, c’est « professeur ». Comme ce mot se termine par la consonne finale « ㅁ », on prend la forme -이세요. Et pour dire « C’est mon père », on dit « 저희 아버지세요 ». 아버지, « père », se termine par la voyelle « ㅣ ». Donc, on prend -세요.





그대로세요 peut s’employer non seulement pour une personne, mais aussi une chose ou une situation qui reste telle quelle, sans aucun changement. Dans ce cas, on n’emploie pas « 그대로세요 », mais « 그대로예요 ». Car -세요 est la forme contractée de -시어요. Or, 시 est une terminaison qui marque le respect envers le sujet de la phrase.





Exemple : « Ce quartier n’a pas changé », c’est, en coréen, « 이 동네는 그대로예요 ». 이 signifie « ce », 동네 « quartier » et 예요 ajouté après 그대로 est la forme au présent de la copule 이다, « être ».





Exemples

① 가: 그동안 잘 지내셨어요?

나: 네, 오랜만에 뵙는데 그대로세요.

A: Comment allez-vous ?

B: Je vais bien. Vous n’avez pas changé, alors que ça fait longtemps

que nous ne nous sommes pas vus.





② 가: 10년 전이나 지금이나 그대로세요.

나: 그대로기는요. 많이 늙었지요.

A: Vous n’avez pas changé par rapport à il y a dix ans.

B: Mais non. J’ai beaucoup vieilli.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

혹시 : terme utilisé quand on n’est pas sûr de quelque chose. Il se traduit ici par « Seriez-vous »

어머 : interjection qui exprime la surprise. Elle est principalement employée par les femmes.

아가씨 : terme qui désigne une jeune femme célibataire. Il est aussi utilisé comme un titre honorifique semblable à « mademoiselle ».

맞다 : « être correct » ou « avoir raison »

-구나 : terminaison finale qui s’emploie quand le locuteur parle d’un fait dont il a pris connaissance avec une nuance d’exclamation

너무 : « trop » ou « très » selon les cas

반갑다 : « être heureux » ou « être enchanté »

여기: « ici »

오다 : « venir »

-다는 : expression qui est utilisée pour le discours indirect

얘기 : forme contractée de 이야기, « parole » ou « histoire »

듣다 : « écouter » ou « entendre »

▶ 들었어 : forme au passé non honorifique de 듣다.

한테 : particule qui porte le sens de « de la part de »

어쩜 : forme contractée de 어쩌면, « comment » ou « quoi ». Il est aussi employé pour exprimer une exclamation.

나 : « je » ou « moi »

살찌다 : « grossir »

▶ 살쪘어 est la forme au passé de 살찌다.

-야말로 : particule qui a la fonction d’insistance et qui donne normalement le sens d’« aussi » avec une nuance de « surtout »

정말 : « vraiment »