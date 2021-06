Les danseurs sud-coréens rayonnent dans le monde

La grâce, le raffinement ainsi que les chorégraphies d’hier et d’aujourd’hui sont à l’honneur cette semaine avec un regard tourné vers la danse au pays du Matin clair. Au programme, nous remonterons aux origines des danses folkloriques de Corée, inscrites au patrimoine immatériel de l’Unesco, et nous verrons que les danseurs et danseuses classiques brillent désormais dans les grands ballets étrangers. Park Sae-eun a d’ailleurs récemment fait parler d’elle, en devenant la première danseuse asiatique nommée au rang d’étoile de l’Opéra de Paris, et quelques années avant, c’est le danseur Kim Ki-min qui a eu cet honneur au Mariinsky de Saint-Pétersbourg.





ⓒ YONHAP News

Environ 5 000 ans avant les chorégraphies mondialement admirées de BTS, la danse a fait ses premiers pas en Corée avec la création des rituels chamaniques. Parmi les danses traditionnelles, qui étaient principalement pratiquées en groupe, le « pungmul » est l’une des plus emblématiques et spectaculaires, car elle incorpore des percussions, de la danse acrobatique, avec le fameux ruban que l’on fait tournoyer, et du chant. Il y a aussi le « gainjeonmokdan », ou danse des pivoines, le « buchaechum », la majestueuse danse des éventails colorés, ou encore le « salpuri » pour chasser les mauvais esprits.





ⓒ YONHAP News, Producer Group DOT

Du côté de la danse moderne, l’Ambiguous Dance Company s’est distinguée en apparaissant lors d’une récente représentation télévisée du groupe de rock britannique Coldplay à l’occasion des Brit Awards. Cette troupe se distingue depuis 2007 grâce à ses chorégraphies originales, énergiques et teintées d’humour mais aussi par son style décalé et ses costumes originaux.