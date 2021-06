BTS domine le Billboard Hot 100 pour la 4e semaine d’affilée avec « Butter »

ⓒBig Hit Entertainment

Un nouvel exploit. Le groupe de k-pop BTS a enregistré un nouveau record avec « Butter », son deuxième single en anglais sorti le 21 mai, qui conserve sa première place dans le classement Billboard Hot 100 pour la quatrième semaine consécutive. C’est une première pour un artiste ou groupe asiatique. Le chanteur japonais Kyu Sakamoto était le premier Asiatique à avoir pris la tête de ce palmarès avec « Sukiyai » en 1963, mais sa chanson a été détrônée au bout de trois semaines. C’était aussi le cas pour « Dynamite », le premier single en anglais des Bangtan Boys, propulsé au sommet du classement en septembre dernier. « Butter » est le 54e titre à figurer dans ce chart américain dès sa publication, et le 13e tube à rester sur le trône pour la quatrième semaine d’affilée ou plus. Par ailleurs, BTS est le second groupe à réaliser un tel exploit après Aerosmith en 1998.





Le Billboard Hot 100 classe chaque semaine les chansons les plus populaires aux Etats-Unis, en comptabilisant à la fois les données de streaming, les ventes d’albums et le nombre de diffusions à la radio. Pour le reconquérir, BTS a déployé la stratégie dite « sélection et concentration ». Il a adopté la belle recette de son single « Dynamite » qui a figuré dans ce prestigieux classement pendant un total de 32 semaines pour devenir la première chanson sud-coréenne la plus longtemps présente. Notons aussi que « Butter » propose un style allègre qui séduit le public harassé par la crise du COVID-19. La chanson est interprétée dans la langue de Shakespeare, et elle a été publiée en single. « Gangnam Style » de Psy, devenu un tube planétaire en 2012, a occupé la deuxième place de ce palmarès durant sept semaines d’affilée, mais sans jamais parvenir à accéder au trône. En effet, la barrière était trop haute pour les titres chantés dans une autre langue que l’anglais en termes de diffusion à la radio. « Butter » est sortie le même jour que le premier album d’Olivia Rodrigo. Le septuor sud-coréen a pu l’emporter sur la nouvelle héroïne de pop, du fait que le single permet de concentrer l’attention des fans sur un seul titre, tandis que l’album la disperse sur plusieurs.





Par ailleurs, BTS a pu fidéliser ses fans inconditionnels appelés « Army » en proposant une promotion adaptée à chaque région, même s’il a dû suspendre ses activités en présentiel telles que la tournée mondiale, depuis le début de la crise du COVID-19. Récemment, la chaîne de fast-food McDonald’s a proposé un menu « BTS Meal » dans une cinquantaine de pays, et ça a fait un tabac. Ainsi, le groupe de k-pop élargit son influence au-delà de la culture. Il a su s’imposer comme « l’icône pop du 21e siècle » tout en gardant sa propre identité.