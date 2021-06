Un éventuel séisme démographique

ⓒYONHAP News

En avril dernier, le nombre de naissances a enregistré son plus bas niveau pour être inférieur à celui des décès. Ainsi, la Corée du Sud a connu une décroissance naturelle démographique pour le 18e mois consécutif. Le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki, qui cumule aussi la fonction de ministre de l’Economie et des Finances, a fait savoir, mercredi sur son compte de réseaux sociaux, que son pays serait frappé par un « séisme démographique » entre 2030 et 2040 s’il ne prenait pas de mesures spéciales. Il a voulu comparer au choc d’un tremblement de terre le profond vieillissement de la population qui risque de saper le fondement de la société. Les signes avant-coureurs sont déjà là. Selon les dernières données publiées le même jour par l’Institut national des statistiques (Kostat), 22 820 bébés ont vu le jour au mois d’avril, soit le plus bas niveau depuis la première comptabilisation des chiffres concernés en 1981. Il s’agit d’une baisse de 2,2 % par rapport à un an plus tôt. Le nombre de naissances recule chaque mois en glissement annuel depuis décembre 2015.





La situation est alarmante. La Corée du Sud est le pays qui avance le plus rapidement vers une société vieillissante à forte dénatalité. L’an dernier, elle a vu son taux de fécondité tomber à 0,84 enfant par femme. C’est sans précédent même au niveau mondial. Alors que le nombre des enfants est en chute libre, le nombre des personnes âgées de 65 ans ou plus a atteint 15,7 % de la population en 2020 et il devrait dépasser les 20 % en 2025, le seuil fixé pour qualifier une société de « super-âgée ». Par conséquent, la population dite « travaillante » très active dans la production, la consommation et les investissements, à savoir les 25-59 ans d’après le démographe sud-coréen Cho Young-tae, devrait diminuer de 3,15 millions de personnes d’ici 2031 alors qu’elle s’est établie à 26,08 millions cette année. Par ailleurs, selon la prévision de la Kostat, le nombre des sud-Coréens devrait chuter de moitié en 2100.





Selon le vice-Premier ministre, si le séisme démographique est inévitable, le pays devra tâcher d’en réduire au maximum le choc. L’exécutif prévoit alors d’annoncer, successivement de juillet à septembre, les mesures visant à faire face à trois grands risques démographiques, à savoir la décroissance naturelle, l’arrivée imminente de la société super-âgée et l’extinction de certaines régions. Cependant, l’optimisme n’est pas de mise. En effet, les gouvernements successifs depuis 2006 ont mis en place plusieurs trains de mesures, pour un total de 200 000 milliards de wons, soit 147 milliards d’euros, pour lutter contre la dénatalité et le vieillissement de la population, sans obtenir de résultats tangibles. Il faudra donc proposer des solutions plus fondamentales, c’est-à-dire avec une approche socio-culturelle aussi bien qu’économique.