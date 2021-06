L’élargissement du remplacement des jours fériés

ⓒYONHAP News

Tout jour férié qui tombe un week-end sera rendu chômé à titre compensatoire. La commission parlementaire de l’intérieur et de la sécurité publique a adopté, mercredi, la proposition de loi sur les jours fériés qui va dans ce sens. Le texte s’appliquera dès le second semestre de cette année. Ce qui donnera quatre jours de repos remplacés chacun pour la fête de la libération, le 15 août, la fête de la fondation légendaire de la Corée, le 3 octobre, le jour de l’alphabet coréen, le 9 octobre, ainsi que Noël, le 25 décembre. Avant cela, il doit être certes voté fin juin à la séance plénière de l’Assemblée nationale. Mais ce sera sans difficulté parce que cette proposition est soutenue par le Minjoo, le parti au pouvoir, qui occupe une position supra-majoritaire dans l’Hémicycle.





La loi actuelle applique le remplacement des jours fériés uniquement aux deux plus grandes fêtes traditionnelles du pays du Matin clair, à savoir le Nouvel an et Chuseok, la fête des récoltes, ainsi que la fête des enfants, le 5 mai. Or, ce système restreint a été accusé de son inefficacité cette année dont les jours fériés sont particulièrement nombreux à coïncider avec un samedi ou un dimanche. D’où l’initiative d’élargir son application. La nouvelle loi prévoit de substituer le jour férié en question au premier jour ouvrable qui le suit. S’il tombe sur un dimanche, il sera remplacé par le lundi suivant. Ce qui crée un week-end à rallonge.





Cette réforme permettra de garantir aux travailleurs le droit au repos, d’améliorer la qualité de vie et de doper la demande intérieure. Elle est appréciée d’autant plus que le nombre des heures travaillées en Corée du Sud est beaucoup plus élevé que la moyenne des pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Mais un bémol. La nouvelle loi ne sera pas appliquée aux microentreprises de moins de cinq employés qui ne pratiquent pas les congés payés selon le Code du travail. Il s’agit donc d’éviter le conflit des deux lois. Ce sera une double peine pour ceux qui travaillent dans ces très petites entreprises : venir au bureau le jour de remplacement d’un jour férié sans être payé davantage. Ainsi, certains dénoncent le manqué d’équité. C’est pourquoi cette proposition de loi est fustigée par le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition.